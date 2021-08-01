Ormana girmek yasaklandı mı? Hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı? Hangi ormanlara giriş yasaklandı? Ormanlara girmek kaç gün yasak?
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Ormana girmek yasaklandı mı? Hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı? Hangi ormanlara giriş yasaklandı? Ormanlara girmek kaç gün yasak?

Ormana girmek yasaklandı mı? Hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı? Hangi ormanlara giriş yasaklandı? Ormanlara girmek kaç gün yasak?
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Türkiye genelinde gerçekleşen peş peşe yangınlar sonrası Ormanlara girişlere kısıtlama getirilip, getirilmediği vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Ormana girmek yasaklandı mı? Hangi ormanlara giriş yasaklandı? Ormanlara girmek kaç gün yasak?

Manavgat, Milas, Bodrum, Marmaris, Didim, Kocaeli, Kütahya, Osmaniye, Adana, Kayseri, Ankara gibi iller başta olmak üzere Türkiye'nin13 şehirde 20 farklı noktada peş peşe çıkan yangınlar sonrası Ormana girmek yasaklandı mı? Hangi ormanlara giriş yasaklandı? Ormanlara girmek kaç gün yasak? Detaylar haberimizde...

ORMANA GİRMEK YASAKLANDI MI?

Yangınla mücadele kapsamında birçok ilde ormanlara giriş yasağı getirilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklama ile İstanbul genelinde de 30 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

HANGİ İLLERDE ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI?

İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Niğde, Gümüşhane, Kırklareli, Uşak, Hatay, Edirne, Denizli, Karabük, Samsun, Muş, Kocaeli, Çankırı, Batman, Yalova, Kastamonu, Tekirdağ ve Kilis olmak üzere 33 ilde 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ormanlara giriş yasaklandı.

EYLÜL AYINA KADAR GİRİŞ YASAKLANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

MESİRE ALANLARI AÇIK MI?

Koronavirüs sebebiyle Bakanlık genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran 2020'den itibaren kullanılabiliyor. Bazı bölgelerde ise mesire alanları kapalı tutuluyor.

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Ormana girmek yasaklandı mı? Hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı? Hangi ormanlara giriş yasaklandı? Ormanlara girmek kaç gün yasak? - Haberler
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