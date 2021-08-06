Orman yangınlarında evleri yanan vatandaşların mobilyaları İnegöl'den
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Orman yangınlarında evleri yanan vatandaşların mobilyaları İnegöl'den

Orman yangınlarında evleri yanan vatandaşların mobilyaları İnegöl'den
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası, orman yangınlarında evlerini kaybedenlerin mobilya ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kampanyası başlattı.

İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası, orman yangınlarında evlerini kaybedenlerin mobilya ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kampanyası başlattı.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, oda binasında düzenlenen basın açıklamasında, son günlerde yaşanan yangınlar dolayısıyla üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, zarar gören vatandaşlara acil şifalar dileyen Uğurdağ, şunları kaydetti:

"İnegöl olarak, bundan önce olduğu gibi şimdi de birlikte hareket edeceğiz. Sayın Kaymakamımızın himayelerinde, Belediye Başkanımızın destekleri ile mobilya şehri İnegöl olarak, yangından zarar gören tüm bölgelerimize destek kampanyası başlatma kararı aldık. Orada evleri yanan vatandaşlar var. Bu, çok sıkıntılı ve zor bir durum. Bizler de mobilya şehri, mobilya sektöründe Türkiye'de öncü ilçe olarak, İnegöl mobilyasına ne kadar görev düşüyorsa bu görevi üstlenmeye talibiz."

Kaymakam Eren Arslan da İnegöl'deki mobilyacıların kendilerine bir görev verilmeden, gönüllü olarak kolları sıvadığını dile getirerek, "İnegöl, mobilya ile özdeşleşmiş bir kent. Bu masada sektörün üreticileri, tek yürek halinde bu acıyı derinden paylaşıyor ve 'Bu acıları azaltmada katkımız ne olabilir?' diyerek, bölgede evleri zarar görenler için devletimizin imkanları ile en kısa sürede yapılacak evlerin mobilya ihtiyacı temininde katkı sunmayı gönüllü olarak ortaya koruyor." ifadesini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da "Bugün de bugünden sonra olabilecek her türlü sıkıntıda da mobilyacılarımız, her zaman vatandaşımızın yanında oldu ve olacaktır. Bu da inşallah şehrimize de mobilyacılarımıza da bereket olarak yansıyacaktır. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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