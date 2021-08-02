Orman yangınları son durum! İznik yangın! Karadeniz yangın!
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Orman yangınları son durum! İznik yangın! Karadeniz yangın!

Orman yangınları son durum! İznik yangın! Karadeniz yangın!
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Tüm Türkiye'de büyük üzüntüye sebep olan orman yangınları halen devam etmekte. Yangın son dakika kim yaktı? Orman yangınları son durum! İznik yangın! Karadeniz yangın! Marmaris son durum!

Günlerdir süren orman yangınları ülkemizin ciğerlerini yakıyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü. Orman yangınları son durum! İznik yangın! Karadeniz yangın!

ORMAN YANGINLARI SON DURUM

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un son paylaştığı verilere göre ise son 6 günde 35 ilimizdeki 129 yangının 122'si kontrol altına alındı. 7 noktada süren yangınlara ise müdahale devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. 28 Temmuz ve 1 Ağustos arasında çıkan 125 yangının 117 tanesi tamamen kontrol altına alınırken Tunceli, Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülme çalışmaları sürüyor.

MİLAS YANGINI SON DURUM

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Pek çok mahalleye sıçrayan ve Milas'ta bulunan termik santrallere yaklaşan alevler bölge halkını da tedirgin etti. Bu gelişmelerin ardından Milas Belediye Başkanı Tokat, "Termik santral için şu an bir tehlike görünmüyor" dedi.

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