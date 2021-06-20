Orman yangınına ilk müdahale gazeteciler ile vatandaşlardan geldi
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Orman yangınına ilk müdahale gazeteciler ile vatandaşlardan geldi

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | 3. Sayfa

Orman yangınına ilk müdahale gazeteciler ile vatandaşlardan geldi Vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale etti Bir yandan çekim yaptı, bir yandan alevleri söndürdü Adıyaman'da, ormanlık alanda meydana gelen yangına ilk müdahale gazeteciler tarafından yapılırken, vatandaşlar ise su...

Orman yangınına ilk müdahale gazeteciler ile vatandaşlardan geldi

Vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale etti

Bir yandan çekim yaptı, bir yandan alevleri söndürdü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, ormanlık alanda meydana gelen yangına ilk müdahale gazeteciler tarafından yapılırken, vatandaşlar ise su şişeleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Orman yangınında gazeteciler, itfaiyeciler ve vatandaşlar seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Petrolleri Mahallesi üst tarafında bulunan Zeynal Abidin Türbesi yanındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz nedeni tespit edilemeyen yangını fark eden bazı vatandaşlar alevlere pet şişelerle su dökerek, bazı vatandaşlar ise kopardıkları ağaç dallarıyla söndürmeye çalıştı. Birkaç farklı noktada çıkan yangın yerine gelen gazeteciler de alevlere kopardıkları ağaç dallarıyla müdahale etti. İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir, bir yandan olayı görüntülerken bir yandan da görüntülediği alevleri söndürmeye çalıştı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman Müdürlüğü İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda ormanlık alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 45 dakika süren yangın, yaklaşık 200 dönümlük alanı küle çevirdi. Yangında çok sayıda meşe ağacı da zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Orman yangınına ilk müdahale gazeteciler ile vatandaşlardan geldi
Orman yangınına ilk müdahale gazeteciler ile vatandaşlardan geldi
Orman yangınına ilk müdahale gazeteciler ile vatandaşlardan geldi
Orman yangınına ilk müdahale gazeteciler ile vatandaşlardan geldi
Orman yangınına ilk müdahale gazeteciler ile vatandaşlardan geldi
Orman yangınına ilk müdahale gazeteciler ile vatandaşlardan geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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