Son dakika haberi: Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son dakika haberi: Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 uçak, 11 helikopter, 86 arazöz, 450 personel ile yangına müdahale ediliyor.

Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçrayan yangın, iki muz serası ve bir mezarlığın da etrafını sardı.

Rüzgar nedeniyle ekipler, yangına müdahale etmekte güçlük çekiyor.

"Riskli bir yangınla karşı karşıyayız"

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, AA muhabirine, yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda ekibin görev aldığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin henüz netleştirilmediğini belirten Akduman, şunları kaydetti:

"Riskli bir yangınla karşı karşıyayız. Çevre illerden de takviye ekipler yönlendirilmiş durumda. Ekiplerimiz yangını söndürmek için büyük bir mücadele veriyor. Bölgedeki bir evde yaşayan vatandaşlar, alevlerin riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerimiz, alevlerin eve ulaşmaması için çevresinde sulama yapıyor. Havadan ve karadan müdahalemiz sürüyor."

Son dakika haberi: Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberi: Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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