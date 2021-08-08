Orman yangını bölgesine iş makinesi, tır ve kamyonet
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Orman yangını bölgesine iş makinesi, tır ve kamyonet

Orman yangını bölgesine iş makinesi, tır ve kamyonet
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Eyüpsultan Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına desteklerini sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına desteklerini sürdürüyor.

Orman yangınları ile mücadelede destek olmak amacıyla daha önce yangın söndürmede kullanılabilecek özelliklere sahip, 100 metre tazyik istikameti bulunan su tankeri personeliyle birlikte Antalya'ya gönderilmişti.

YATAĞAN'A 1 TIR, 1 İŞ MAKİNESİ, 1 KAMYONET, 2 OPERATÖR VE 2 ŞÖFÖR GÖNDERİLDİ

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu defa, yangın söndürme çalışmalarında görev almak üzere 1 adet TIR, 1 adet iş makinesi, 1 adet kamyonet, 2 operatör ve 2 şoför Muğla'nın Yatağan ilçesine gönderildi.

Ekipler bölgede sürdürülen çalışmalarda ihtiyaç bulunan yerlerde yangın söndürme mücadelesi sürdürecek.

50 KOLİ ERZAK YOLLANDI

Eyüpsultan Belediyesi ayrıca bölgede yaşayan vatandaşlara gıda desteği amacıyla 50 koli erzak da yolladı. Erzak kolileri vatandaşlara dağıtılmak üzere Yatağan Belediyesi'ne teslim edildi.

500 KİLOGRAM KEDİ VE KÖPEK MAMASI

Orman yangınları ile mücadelelerin sürdüğü bölgelere yapılan desteklerde minik dostlarımız da unutulmadı. Eyüpsultan Belediyesi minik canlar için 500 kilogram kedi ve köpek mamasını da bölgeye gönderdi.

Kaynak: Habermetre

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