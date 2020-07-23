Orman Çocuğu filmi nedir? Orman Çocuğu konusu nedir, oyuncular ve hakkında bilgiler

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Orman Çocuğu (The Jungle Book) filmi 2016 yılında çıkan, Walt Disney stüdyolarında çekilen, 1967 yapımı Ormanın Kitabı adlı filmin yeniden çekilmiş yeni versiyonudur. Orman Çocuğu filmi nedir, ne zaman çıktı, oyuncuları kimlerdir?

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ NEDİR?

Orman Çocuğu (Gerçek adı : The Jungle Book) 2016 yılında çıkan, Jon Favreau tarafından yönetilen, Justin Marks tarafından yazılan ve Walt Disney Pictures tarafından üretilen fantezi macera filmidir. Animasyon tarzında bir filmdir. Rudyard Kipling'in Ormanın Kitabı hikâyelerinin uyarlaması olan Disney'in 1967'de çektiği Ormanın Kitabı filminin yeniden çevrilmiş ve çekilmiş halidir.

Orman Çocuğu filmi çıkış tarihi : 15 Nisan 2016

Orman Çocuğu filmi yönetmeni : Jon Favreau

Orman Çocuğu filmi yapımcısı : Jon Favreau

Orman Çocuğu filmi senaristi : Justin Marks

Orman Çocuğu film bütçesi : 175 milyon dolar

Orman Çocuğu film hasılatı : 966.6 milyon dolar

Orman Çocuğu filmi hangi ülkenin : ABD

Orman Çocuğu filmi kaç dakika : 105 dakika

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Neel Sethi (Mowgli)

Bill Murray (Baloo'nun sesi)

Ben Kingsley (Bagheera'nın sesi)

Idris Elba (Shere Khan'ın sesi)

Lupita Nyong'o (Raksha'nın sesi)

Scarlett Johansson (Kaa'nın sesi)

Giancarlo Esposito (Akela'nın sesi)

Christopher Walken (King Louie'nin sesi)

ORMAN ÇOCUĞU KONUSU NEDİR?

Filmin başrolündeki Mowgli, Hindistan'da bir ormanda İran kurdu Raksha tarafından yetiştirilen, Akela liderliğindeki sürüde yaşayan ve panter Bagheera tarafından bebekken bulunan bir "insan yavrusu"dur. Akela, onun insan yöntemlerini kullanmasını onaylamamıştır.

Günlerden bir gün, kuru mevsim sırasında orman hayvanları yırtıcılar tarafından yenme korkusu olmadan su içmek için bir araya gelip barış antlaşması ateşkes ilan ederler. Fakat, yaralı Bengal kaplanı Shere Khan Mowgli'nin kokusunu tespit edip geldiğinde ateşkes bozulur. O, kuraklık sonunda Mowgli'yi öldüreceğine dair uyarır. Kurtlar, Mowgli'yi ormanda tutmamaları gerektiğini tartışırlar, Mowgli kendisinin güvenliği için ormanı terk etmeye karar verir. Bagheera, yakındaki insan köyüne kadar ona rehberlik kararı verir.

Yolda giderlerken, Shere Khan onları pusuda bekler ve Bagheera'yı yaralar, lakin Mowgli kaçmayı başarır. Daha sonra, Mowgli Kaa adlı bir piton ile karşılaşır; Kaa, onu hipnotize eder. Onun etkişi altında iken, Mowgli babasının onu korurken Shere Khan tarafınfan parçalandığını görür. Vizyonda kırmızı çiçeğin (ateş) gücü konusunda uyarır. Kaa, Mowgli'yi yutmaya çalışır fakat Baloo adında bir ayı tarafından saldırıya uğrar. Olaylar böylelikle gelişir ve film devam eder.

Ek olarak Orman Çocuğu filminde Neel Sethi, "Mowgli" karakterini canlandıran,kurtlar tarafından yetiştirilen genç bir çocuktur.

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ KAZANDIĞI ÖDÜLLER

Orman Çocuğu filmi 1 Oscar ve 32 tane farklı ödül kazanmıştır. Yani toplamda Oscar ile birlikte 33 ödül kazanan Orman Çocuğu filmi 55 farklı ödül için aday gösterilmiştir.