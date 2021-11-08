Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Youtube kanalında yayınladığı videolarla ünlü olan Orkun Işıtmak, son içeriği ile tepkilerin hedefinde yer aldı. "Bir günlük anaokulu öğretmeni oldum" başlıklı bir video yayınlayan Işıtmak, burada çocuklarla birlikte çekim yaptı. Videoda çocukların yüzlerinin gözükmesi tepki çekti.

Orkun Işıtmak eğlenceli ve oyun içerikli videolar çekmektedir. Şuanda 8.14 milyon abonesi bulunmaktadır. Peki Orkun Işıtmak kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Boyu ve kilosu kaç?

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir, Türkiye'de doğdu. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'ni kazanıp İstanbul'a taşındı fakat daha sonra YouTube'a daha fazla vakit ayırabilmek için eğitimine bir süre ara verdi. 3 Temmuz 2020 tarihinde Netflix'te 1 sezon 15 bölüm yayımlanan, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Exatlon Challenge Türkiye adlı yarışma programında sunuculuk yaptı. 18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurdu.

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