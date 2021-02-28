Orkinos sürüsünü balıkla beslediler
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Orkinos sürüsünü balıkla beslediler

28.02.2021 18:18 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:22
Orkinos sürüsünü balıkla beslediler

BODRUM'da, tekneyle balık avına çıkan 5 arkadaş, karşılaştıkları orkinos sürüsünü balık atarak besledi.

BODRUM'da, tekneyle balık avına çıkan 5 arkadaş, karşılaştıkları orkinos sürüsünü balık atarak besledi. O anlar cep telefonları ile görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bodrum'da yaşayan evli, 2 çocuk babası Ali Akbulut (40), sabah saatlerinde 4 arkadaşı ile balık avı için teknesiyle Türkbükü Mahallesi'nden denize açıldı. Gopez balığı avlamak için tekneden denize atılan balıkların etrafını bir anda orkinos sürüsü sardı. Akbulut ve arkadaşları, orkinos sürüsünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre sürüyü izleyen Akbulut ve arkadaşları, denize balık atarak orkinosları besledi. Her biri ortalama 400-500 kilo ağırlığındaki orkinos sürüsü belli bir süre sonra gözden kayboldu. İlk defa böyle büyük bir orkinos sürü ile karşılaştığını belirten Ali Akbulut, büyük keyif ve heyecan yaşadığını söyledi.


Orkinos sürüsünü balıkla beslediler
Orkinos sürüsünü balıkla beslediler
Orkinos sürüsünü balıkla beslediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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