Origin Series Ağustos Ayı B Grubu Şampiyonu Papara SuperMassive Blaze!

Papara SuperMassive Blaze şampiyonluğa doymuyor!

Papara SuperMassive Blaze Wild Rift'in aylık turnuva serisi olan Origin Series Ağustos Ayı B Grubu Şampiyonu olmayı başardı. SuperMassive Blaze uzun zamandır şampiyonluklara ve zaferlere doymuyor!

Tecrübeli takım Ağustos ayı büyük finalinde BAL Espor'u 3-1'lik bir skor ile yenerek Origin Series'te şampiyonluk yaşayan ilk ve tek Türk takımı unvanının da sahibi olmayı başardı. Grubun ikincisi BAL Espor olurken üçüncü BK ROG Esports ve dördüncü Futbolist olmayı başardı.

Kaynak: Playerbros