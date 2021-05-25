Orhun Kayaalp kimdir?
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Orhun Kayaalp kimdir?

Orhun Kayaalp kimdir?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Twitch yayıncılığı denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri olan Orhun Kayaalp, Multiplay grubunun bir üyesidir. Twitch arenasında gayet başarılı isimler arasında yer alan Orhun Kayaalp kimdir, kaç yaşında?

Orhun Kayaalp kimdir? sorusu Twitch izleyicileri tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Multiplayer takımının bir ferdi olan Orhun Kayaalp, indie oyun incelemeleri yapmaktadır. 2019 senesinde Twitch üzerinden canlı oyun yayınları yapmaya başlamıştır. 31 yaşında olan Orhun Kayaalp, Galatasaray Üniversitesi Sinema Televizyon bölümü mezunudur.

Yönetmenlik ve video editörlü de yapan Orhun Kayaalp, Twitch'te yayınlar yapmakta.

Multiplayer ne? Orada ne iş yapıyorsun sorusuna ise şöyle cevap vermiştir;

Multiplayer Enis Kirazoğlu ve Tunca Arslan'la beraber görev aldığımız bir oyun medyası girişimi. Şu aralar YouTube kanalı popüler ve insanlar da bizi oradan tanıyor. Benim de buradaki asıl görevim yönetmenlik ve video editörlük.

Orhun Kayaalp Twitch'deki tanıtım sayfasında kendini şu şekilde tanıtmaktadır.

Merhabalar, ben Orhun Kayaalp. Burada canlı yayınlar yapıyorum, YouTube'ta da oyun videoları yayınlıyorum. Bazen yeni bağımsız oyunlar deniyoruz, bazen sohbet ediyoruz, bazen de bağımlısı olduğum oyunları beraber oynuyoruz.Büyük kısmınız beni Multiplayer ya da kendime ait YouTube kanalından tanıyorsunuz.
Keyif aldığım oyunları oynadığımız, anlamı olan muhabbetler edebildiğimiz yayınlar yapmaya çalışıyorum. Bu yayınlar esnasında frekansımız tutar da iki lafın belini kırabilir, aynı şeylere gönül verdiğimizi anlarsak ne mutlu bize.
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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