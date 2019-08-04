Orhaneli'ye modern halı saha

BURSA - Orhaneli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak modern halı sahanın kurban bayramında açılması planlanıyor.

Orhaneli Belediyesi tarafından yaptırılan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle ilçeye modern bir halı saha kazandırılıyor. Yaklaşık 400 bin liraya mal olacak halı sahada soyunma odaları, duş yerleri ve kafeteryalar olacak. Sahanın halı desteği Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, yapımı devam eden halı sahada incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Aykurt, halı sahayı kurban bayramına kadar açmayı planladıklarını söyledi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Daha önce burada küçük beton saha vardı. İlçemizde küçük bir halı saha var. Buraya standartlara uygun halı saha yapmaya karar verdik. İçerisinde soyunma odaları, kafeteryalar olacak. Halı saha yaklaşık 350 400 bin liraya mal olacak. Orhaneli için mühim bir tesis. Gençlerimizin nefes alacağı bir yer olacak. Yeşillikler içinde, ormanın sessizliğiyle güzel bir mekan oldu. Bu halı sahamızı yaparken Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği oldu. Alinur Aktaş başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA