Orhaneli'de 63 bin fidan topraklı buluştu

Orhaneli'de 63 bin fidan topraklı buluştu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde muhtelif noktalara toplam 63 bin fidan dikildi.

11.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:34
Orhaneli'de 63 bin fidan topraklı buluştu

'nın ilçesinde muhtelif noktalara toplam 63 bin fidan dikildi.


Çaydere mevkiinde yapılan törene Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı , daire amirleri, kurum çalışanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Orman sahasına fidan dikildikten 10 dakika sonra can suyu yağmurla geldi. Ayrıca Başkan Ali Aykurt, yeni düzenlenen çevre yolunda orta refuje fidan dikildi. - BURSA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et