Orhan Veli oyunu Edremit Meslekî Teknik Anadolu Kız Lisesi'nde sahnelendi

28.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:19

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan şair ve yazar Orhan Veli'nin oyunu 'İstanbul'da Boğaziçinde Bir Garip Orhan Veli' oyunu Edremit Mesleki Teknik Anadolu Kız Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.



Sunucu ve tiyatro oyuncusu Aziz Saydut' un sahnelediği oyuna Neyzen Yunus Elçi eşlik etti. Öğrencilerin büyük bir ilgi gösterdiği ve keyifle takip ettiği oyunun sonunda sanatçı Saydut performansından dolayı dakikalarca alkış aldı. Program bitiminde öğrencilere Lavin adlı şiir kitabını imzalayan sanatçı Aziz Saydut, "Bugün burada büyük bir arzuyla 'İstanbul'da Boğaziçinde Bir Garip Orhan Veli'yi sahnelemeye çalıştım. Bu benim için büyük bir gururdur. Katılımlarınızdan ve ilgilerinizden dolayı hepinize saygılarımı sunarım. Özellikle bu programı sahneleme noktasında bize fazlasıyla yardımcı olan ve bizi en güzel şekilde ağırlayan okul Müdürü Şevket Meydan hocamıza şükranlarımı sunarım" dedi.



Okul öğrencilerinden Sevda Demir, "Bugün okulumuz için özel ve güzel bir gün oldu. Çünkü ilk kez okulumuza tiyatro geldi. Edebiyatımızın önemli isimlerinden olan Orhan Veli'nin hayatından kesitlere yer verilen oyunculuktan dolayı Aziz Saydut beye ve bize bu programı organize eden Ercan Ulutaş hocamıza çok teşekkür ederim" dedi.



Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şevket Meydan ise, "Fırsat buldukça okulumuzda bu ve benzeri etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimizi sanatçılarımıza imkanlarımız ölçüsünde buluşturuyoruz. Daha önce şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirdik. Şairleri, yazarları ve ozanları okulumuzda ağırlamıştık. Bugün de benim açımdan da çok önlemli bir yere sahip olan 'İstanbul'da Bir Fakir Orhan Veli' oyununu okulumuzun sahnesinde ağırlamaktan son derece mutluyum. Özellikle öğrencilerimizin büyük bir ilgiyle oyunu izlemesi beni ve idari ekimi son derece memnun etmiştir. Sanatçılarımız Aziz Saydut'a üstün performansından dolayı şükranlarımı sunarım. Bu programı organize eden Ercan Ulutaş kardeşime teşekkür ederim" dedi.



Program çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA