Orhan Oğuz kimdir? Orhan Oğuz hayatı ve biyografisi! Orhan Oğuz kaç yaşında, nereli?

Sinemagündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Orhan Oğuz merak konusu oldu. İşte Orhan Oğuz hakkında merak edilen Orhan Oğuz kimdir, Orhan Oğuz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ORHAN OĞUZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Mart 1948

Kaç yaşında: 73 yıl yaşında

Nereli: Kırklareli

Nereli: Kırklareli

Orhan Oğuz On altı yaşında kamera asistanlığı ile sinemaya başladı. Arkadaş gruplarıyla dört kısa film gerçekleştirdi. Fotoğraf ve resim sergileri açtı. 1978 yılında görüntü yönetmeni olarak birçok ünlü yönetmenle çalıştı ve onların yönlendirmeleri ile 1987 yılında "Her şeye rağmen" fimini sinemaya aktardı. Filmlerinde toplumun her kesiminden yalnız suskun kenara itilmiş insanların hayatlarını anlatmayı seçti.