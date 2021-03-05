Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay kaç yaşında ve nereli? Orhan Gencebay eşi kim?

Kanal D'nin yeni programı Şarkılar Bizi Söyler 'in konuğu Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay'dı. Sesiyle arabesk müziğe damga vuran seyircilerin merak konusu oldu. Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay kaç yaşında ve nereli? Orhan Gencebay eşi kim? izleyiciler soruyor.

Şarkılar Bizi Söyler programı sunucuları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte şarkılarını seslendirecek olan Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay kaç yaşında ve nereli? Orhan Gencebay eşi kim?

ORHAN GENCEBAY KİMDİR? ORHAN GENCEBAY KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Gencebay (d. 4 Ağustos, 1944; Samsun, Türkiye) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür.

İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu.

Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı.

Orhan Gencebay, 29 Kasım 2009 tarihinde Milliyet Gazetesi'nden Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda "Batsın Bu Dünya, Türkiye'nin ağıtıdır.

Şu bir gerçek, 70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100 - 150 kişi öldürülüyordu. 1975'te böyle bir Türkiye'de yaptım 'Batsın Bu Dünya'yı. O, Türkiye'nin ağıtıdır, ağlanacak parçasıdır." dedi.

17 Eylül 2012'de Orhan Gencebay'a saygı için Poll Production'dan yayınlanan Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümünde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları yer alarak Gencebay'ın bestelerini seslendirdi.

ORHAN GENCEBAY EŞİ KİM?

Orhan Gencebay eşi, Türkiye'yi Beyrut'da gerçekleşen güzellik yarışmasında temsil etme kapısını de açan ve Beyrut'taki güzellik yarışmasında Avrupa 4.'sü olan seçilen Sevim Emre'dir.