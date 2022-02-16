Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay sosyal medyada gündem oldu. hayat arkadaşıyla çekildiği fotoğraf sonrası hayat arkadaşının kıyafeti gündem olurken Orhan Gencebay hayat arkadaşı kim, kaç yaşında, adı ne merak edildi.

ORHAN GENCEBAY HAYAT ARKADAŞI KİMDİR?

Orhan Gencebay hayat arkadaşı, Sevim Emre'dir.

Sevim Emre doğum tarihi, 2 Temmuz 1944'tür ve77 yaşındadır.

Sevim Emre - Orhan Gencebay

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