Orhan Gencebay 76 yaşına bastı
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Orhan Gencebay 76 yaşına bastı

Ünlü sanatçı Cenk Eren, önceki akşam Bodrum Gündoğan'daki Bvs Bosphorus Otel'deki By Ali Sayar Bodrum Meyhane'de sahne aldı.

Orhan Gencebay 76 yaşına bastı
05.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:01

Programına "Odalarda Işıksızım" şarkısıyla başlayan Eren, müzikseverlerle birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan Orhan Gencebay'ın yeni yaşını kutlamak için sahneden inip yanına giderek elini öpen başarılı sanatçı, "Nice yaşlara Orhan Baba, ailenle birlikte bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi. Orhan Gencebay'dan kendisi için övgülerde bulunmasını isteyen Eren "Cenk kardeşimiz görevini çok iyi yapan bir arkadaşımız" cevabı aldı. İstediği cevabı alamayan başarılı sanatçı "Çok politiksin Orhan Baba" sözleriyle Gencebay'a takılırken, ikili arasında ki bu espirili diyalog geceye damga vurdu.

Kaynak: Snob Magazin

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