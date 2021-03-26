Orhan Bursalı kimdir? Orhan Bursalı kaç yaşında, hayatı ve biyografisi nedir?

Televizyonda Bilim Dünyası, Bilim Gündemi ve Bilim Dosyası adlı 100'e yakın program sunan Orhan Bursalı kimdir? Bursa'da doğan Türk gazeteci, köşe yazarı olan Orhan Bursalı kaç yaşında, nerei? Orhan Bursalı hayatı ve biyografisi nedir? Orhan Bursalı kitapları nedir?

Televizyonda Bilim Dünyası, Bilim Gündemi ve Bilim Dosyası adlı 100'e yakın program sunan Orhan Bursalı kimdir? Cumhuriyet gazetesinin Cuma günleri yayınlanan Bilim ve Teknoloji ekini yönetmekte ve bu ekte bilimsel içerikli yazılar yazmaktadır. Aynı zamanda Pazartesi, Perşembe ve Pazar günleri Cumhuriyet gazetesindeki Bilim ve Siyaset başlıklı köşesinde yazmaktadır. Bursa'da doğan Türk gazeteci, köşe yazarı olan Orhan Bursalı kaç yaşında, nerei? Orhan Bursalı hayatı ve biyografisi nedir? Orhan Bursalı kitapları nedir? İşte detaylar haberimizde...

ORHAN BURSALI KİMDİR?

Orhan Bursalı 1947 yılında, Bursa'da doğan Türk gazeteci, köşe yazarıdır. Bilim ve teknoloji politikaları, bilgi toplumu, dış politika, siyaset ve toplum konularında yazılar yazar. Berlin Özgür Üniversitesi'nde siyaset bilimi okumuştur. Cumhuriyet gazetesinin Cuma günleri yayınlanan Bilim ve Teknoloji ekini yönetmekte ve bu ekte bilimsel içerikli yazılar yazmaktadır. Aynı zamanda Pazartesi, Perşembe ve Pazar günleri Cumhuriyet gazetesindeki Bilim ve Siyaset başlıklı köşesinde yazmaktadır.

Televizyonda Bilim Dünyası, Bilim Gündemi ve Bilim Dosyası adlı 100'e yakın program hazırladı ve sundu.

KİTAPLARI

Yarınına Koşan Bilim: Bir XX. Yüzyıl Takvimi, editör, Yapı Kredi Y., 1993

"Türban: Kadın Sorunu mu, Erkek Sorunu mu?"2008 Cumhuriyet Kitapları

"Bilgi Toplumu Sınıfı, Dünya ve İktidar Sorunu", Türkiye Bilimler Akademisi yayını, Mayıs 2009

"Bilim, Toplum ve Insana Bakış", Cumhuriyet Kitapları, Eylül 2009

Ulus Yıkıcılığı Zamanları, Cumhuriyet Kitapları, Eylül 2010

Uluslararası Göstergelerle Türkiye Röntgeni: 10 Yıldır AKP, Cumhuriyet Kitapları, Kasım 2011

"Ulus Yıkıcılığı Zamanları, genişletilmiş ikinci baskı, güncel inceleme, Cumhuriyet Kitapları, Kasım 2012

Hey Türkiye Nasılsın? Sayılar, rakamlar, olgular, yorumlar ve uluslararası göstergelerle bir ülke fotoğrafı, 1. Baskı Kasım 2013, kısmen yenilenmiş 2. Baskı Aralık 2013, Cumhuriyet Kitapları

"Çatışmanın Anatomisi" RTE-Gülen çatışmasının 5 yıl önce saptanan ve adım adım izlenen serüveni ve Cemaat üzerine değerlendirmeler,337 sayfa, Kırmızı Kedi yayını, Kasım 2014