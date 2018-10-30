Orgeneral Temel'den Kilis Valisi Tekinarslan'a Ziyaret

2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti.

Temel, Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Tekinarslan'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Tekinarslan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda üstün başarı göstererek milletin gönlünde taht kurmuş komutanları Kilis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Orgeneral Temel de nazik kabulünden dolayı Vali Tekinarslan'a teşekkür ederek, yeni görevi için başarı dileklerinde bulundu.

Temel'e ziyaretinde, Adana 6. Mekanize Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ile yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, 7. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk ve 1. Hudut Alay Komutanı Albay Hasan Ufuk Arıcan eşlik etti.