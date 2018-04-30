Orgeneral Mendi'yi Alıkoyan Emir Subayı Savunma Yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Dava dosyasında müşteki olarak yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi de duruşmada hazır bulundu.

Mendi'yi alıkoyan ekibin içinde yer alan emir subayı sanık eski yarbay Murat Yılmaz, savunma yaptı.

Darbe girişimi ve Mendi'nin alıkonulmasına ilişkin bilgilerin yer aldığı soruşturma aşamasındaki ifadelerini kabul etmeyen Yılmaz, mahkeme huzurundaki savunmasının esas alınmasını istedi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı, sanık eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş'in kendisini arayarak Mendi'ye ulaşması gerektiğini söylediğini aktaran Yılmaz, Mendi'nin düğüne katılmak üzere Gazi Orduevinde olduğu bilgisini paylaştığını ifade etti.

Bunun üzerine özel aracıyla Gazi Orduevine geçtiğini aktaran Yılmaz, Ermiş'in, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Akıncı Üssünde katılacağı toplantıya Mendi'yi götüreceklerini söylediğini anlatarak, "Mendi orduevinde ayrılacağı sırada Ermiş ile görüştükten sonra makam aracına geçtiler. Ben de aracın ön tarafına oturdum. Ermiş toplantı için Akıncı'ya gideceğimizi söyledi." ifadelerini kullandı.

Akıncı Üssüne geldiklerinde kendilerini karşılayan bir yüzbaşının toplantının yapılacağı yere kadar Mendi'ye eşlik ettiğini kaydeden Yılmaz, Ermiş ile dışarıda beklediğini dile getirdi.

"Ermiş tedirgin oldu"

Akşam saatlerinde internetten darbe girişimine ilişkin haberleri okuduğunu, bu sırada Ermiş'in tedirgin olduğunu aktaran Yılmaz, Mendi ile görüşmek istediğini ancak askerlerin buna engel olduğunu iddia etti.

Daha sonra makam aracında istirahat ettiğini belirten Yılmaz, sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandığını söyledi.

Bunun üzerine ne yapmaları konusunda fikir almak için yanına gittiği Ermiş'in kendisine soğuk davrandığını dile getiren Yılmaz, Akıncı Üssü'nün girişini tutan polislere Kazanlı olduğunu söyleyerek kayınpederinin evine gittiğini anlattı.

Televizyonda darbe girişimi haberlerini izledikten sonra işin iç yüzünü öğrendiğini öne süren Yılmaz, darbe girişiminden 5 gün sonra Kazan İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olduğunu ifade etti.

Mendi'yi Ermiş ile alıkoyduğuna ilişkin beyanlarda bulunan koruma ekibindeki askerlerin sözlerinin gerçekleri yansıtmadığını iddia eden Yılmaz, savunmasını tamamladı.

"Komutanın akıbetinden endişelenmedim"

Daha sonra çapraz sorgusuna geçilen Yılmaz, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorularını cevaplandırdı.

Yılmaz, Mendi'nin alıkonulmasından sonra kendisinde kalan telefonun neden kapattığına ilişkin soruya, "Bizden büyük komutanların bulunduğu toplantılarda genelikle komutanın (Mendi) telefonunu kapatırım çünkü işimizi aksatıyor." karşılığını verdi.

Başkan Giray'ın "Akıncı'dan gönderdiğin koruma ekibini, kimseye bir şey söylememeleri için tembihlemişsin, beyanlarında öyle görülüyor." açıklaması üzerine Yılmaz, "Cinayet süsü verilmiş bir açıklamadan öte değil, o beyanlar." iddiasında bulundu.

Savunmasında Mendi'nin Akıncı Üssü'ne isteğiyle geldiğini iddia ettiğini hatırlatan Giray, "Akşam saatlerinde komutan için endişelendiğini söyleyerek akıbetini sormak istediğini belirttin. O gün anlattığın gibi her şey normal gidiyorsa neden böyle bir endişe duydun?" diye sordu.

Bilgi kirliliği olduğunu, Mendi ile irtibat kuramadığı için endişe duyduğunu belirten Yılmaz, aksi halde komutanın akıbetinden endişe etmediğini kaydetti.

"Komutanı bırakıp kaçmışsın"

Darbe girişiminden sonra birlikte görev yaptığı personelin telefonlarına cevap vermediğini ifade eden Yılmaz, Mahkeme Başkanı Giray'ın, "Sen emir subayısın, ertesi gün komutanın yanında olman gerekiyor muydu, neden gitmedin?" sorusuna, "Emir subay yardımcısı var. O dönem personel sıkıntımız yoktu. Komutanın bana kızgın olduğunu da söylediler. Ortalıkta kaos vardı. Onun endişesiyle gitmedim." cevabını verdi.

Bunun üzerine Giray, "Komutan, yaklaşık 9 yıldır seni yanında tutmuş, buna rağmen bir husumetiniz mi var ki sana kızgın olduğunu söylüyorsun?" sorusuna Yılmaz, "Komutan tanık olarak gelince ona sorarız." cevabını vermekle yetindi.

Sanık Ermiş'in kendisini arayarak Mendi'nin yerini sormasını, Mendi'ye neden iletmediğini sorusuna "Komutanı arayıp Ermiş sizinle görüşmek istiyor gibi bir şey söylemeye gerek yok." diyen Yılmaz'a, duruşma savcısı Adnan Gümüş de "Jandarma Genel Komutanı emir subayı her ne olursa olsun komutanı terk eder mi? Ama orada komutanı bırakıp kaçmışsın. Bazı astsubaylar Mendi'yi kurtarmaya çalıştıklarını söylüyor. Senin de böyle bir çaba göstermen gerekmiyor muydu?" diye sordu.

Sanık Yılmaz, kaçmadığını iddia ederek Mendi'nin alıkonulduğunu düşünmediğini iddia etti.

Duruşmaya devam ediliyor.