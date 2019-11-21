Orgeneral Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh ile görüştü
Haberler » Güncel » Orgeneral Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh ile görüştü - Haber

Orgeneral Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh Kinteh ile bir araya geldi.

21.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:13
Orgeneral Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh Kinteh ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler, Korgeneral Kinteh'i, 'nda askeri törenle karşıladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının bando tarafından çalındığı törende, Kinteh tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Orgeneral Güler ve Korgeneral Kinteh, daha sonra karargah binasına geçerek görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Orgeneral Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh ile görüştü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et