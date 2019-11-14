Orgeneral Dündar'dan mühimmat deposundaki patlamada yaralananlara ziyaret
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Orgeneral Dündar'dan mühimmat deposundaki patlamada yaralananlara ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti.

14.11.2019 02:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 02:48
Orgeneral Dündar'dan mühimmat deposundaki patlamada yaralananlara ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral , 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti.

Orgeneral Ümit Dündar ve Valisi Abdullah Erin, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi ve Balıklıgöl Devlet Hastanesine geldi.

Dündar ve Erin, hastanede tedavi altına alınan 17 yaralının sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Patlamadan etkilenen sivil vatandaşın kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğu, yaralı 16 askerin ise taburcu olabilecek durumda olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Orgeneral Dündar'dan mühimmat deposundaki patlamada yaralananlara ziyaret
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