Organlarıyla hayat verenler anıldı

08.11.2019 13:07 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:13

Organ Bağışı Haftası kapsamında, organlarıyla başkalarına hayat verenler anılırken ailelerine de teşekkür plaketi takdim edildi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Turkuaz Salonunda düzenlenen anma töreninde konuşan İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, donörlerin ailelerine teşekkür etti.

Organ bağışı yapanlara minnet duyduğunu anlatan Memişoğlu, " Allah onlardan razı olsun. Organ bağışı yapanların amel defteri hep açık, bedenlerinden bir parça dünya üzerinde yaşıyor. Bizim bunları insanlara toplumumuza anlatmamız lazım. Kadavradan organ bağışını ve naklini arttırmalıyız. Bizim nakillerimiz genellikle canlıdan gerçekleşiyor." dedi.

Organ bağışı bekleyen bir hastanın ve yakınlarının neler hissettiğinin, neler yaşadığının topluma iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"12 yaşında kalp nakli bekleyen bir çocuğun neler hissettiğini anne ve babasının nasıl kahrolduğunu bu topluma anlatmamız lazım. 'Bir organ, bir hayat.' Bu bir kelimeden, cümleden ibaret değil. Bazen dile kolay geliyor. Bir kalp yetmezliğinden hastanede yatan mosmor halde 3-4 yaşında bir bebeği topluma gösterebilsek esasında bu toplum organlarını rahatlıkla bağışlayacaktır. Bu toplum özverilidir. Vatan uğruna şehitler gaziler veren kendilerinden çok başkalarının canını düşünen bu toplum, anlatıldığında rahatlıkla organlarını bağışlayacaktır. Bizim sorunumuz bu topluma bunu anlatmakta yetersiz kalmamızdır. Organ bağışını arttırmalıyız."

Konuşmaların ardından törene katılan donör ailelerine teşekkür plaketleri verildi.

Kaynak: AA