Organları 4 hastaya umut oldu
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Organları 4 hastaya umut oldu

Organları 4 hastaya umut oldu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'de geçirdiği kalp krizi sonrası beyin ölümü gerçekleşen Abdullah Kaçmaz (59), böbrekleri ile 2 hastaya can, korneaları ile de 2 kişiye ışık olacak.

NEVŞEHİR'de geçirdiği kalp krizi sonrası beyin ölümü gerçekleşen Abdullah Kaçmaz (59), böbrekleri ile 2 hastaya can, korneaları ile de 2 kişiye ışık olacak.

Nevşehir'de kalp krizi geçiren Abdullah Kaçmaz, devlet hastanesine getirildi. Kaçmaz'ın burada tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastane Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Abdullah Kaçmaz'ın yakınları ile görüşerek, organ bağışı yapmalarını önerdi. Ailenin olumlu yanıtının ardından organ bağış merkezi ile irtibat kurularak organ nakli olacak uygun kişiler tespit edildi. Bu kapsamda Kaçmaz'ın organlarının alınması için harekete geçildi. Ankara Şehir Hastanesi'nden gelen transplantasyon ekipleri, 5 saat süren operasyonla Kaçmaz'ın iki böbreği ile iki korneasını çıkardı. Organlar özel kutulara konularak organ nakli bekleyen 4 ayrı hastaya nakledilmek üzere hazırlandı. Böbrekler kara yolu ile Ankara'ya götürülerek, oradan ambulans uçakla İstanbul'da özel bir hastaneye nakledilmek üzere gönderildi. Kornealar ise, kara yolu ile Ankara'daki Göz Bankası'na nakledildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, "Bu yılın ilk organ bağışı oldu. Türkiye'de 2020 yılı verilerine göre, 22 bin 948 böbrek, 2 bin 261 karaciğer, bin 163 kalp, 297 pankreas, 72 akciğer ve 1 ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 742 kişi kadavradan organ bağışı beklemektedir. Bu rakam kornea bekleyen hastalarla beraber yaklaşık 30 bini bulmaktadır. Birçoğu organ ve dokuları beklerken hayatlarını kaybediyor. İnsanların son çaresi organ nakli olabilmektir" diye konuştu.

'4 İNSANIMIZA YENİ BİR UMUT'Ünlübay, çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Kaçmaz ailesinin yaptığı bu onurlu davranışla 4 insanımız yeni bir umut, yeni bir hayat şansı kazandı. Buradan bütün aileye Allah'tan sabır dilerken, merhuma da Allah tan rahmet diliyoruz. Organ nakli sürecinde emeği geçen Ankara Şehir Hastanesi transplantasyon (organ nakli) ekibine, ameliyat ekibine, Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Macit Yalçın ve Organ ve Doku Nakli Koordinatörümüz Şenay Karakuş Taşkın olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Organları 4 hastaya umut oldu
Organları 4 hastaya umut oldu
Organları 4 hastaya umut oldu
Organları 4 hastaya umut oldu
Organları 4 hastaya umut oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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