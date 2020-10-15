Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosu!

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı bu akşam Star TV'de ekranlara gelecek. Vatandaşlar tarafından merak edilen Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tüm bilgiler sizlerle...

Bugün Star TV ekranlarında Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi yayınlanacak. Peki Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Saat kaçta ve ne zaman başlayacak?

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi bugün 15 Ekim Perşembe 2020 Star TV ekranlarında saat 20:00 'da yayınlanacaktır. Akşam saat 8'de Star TV'den filmi izleyebilirsiniz.

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI FİLMİ NEDİR?

Organize İşler Sazan Sarmalı, Yılmaz Erdoğan'ın 2019 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon-komedi filmidir. Başlangıçta vizyon tarihi 4 Ocak 2019 olarak belirlenen film 1 Şubat'ta vizyona girdi. 15 Şubat'tan itibaren Netflix'te yayımlanmaya başladı.

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar

Ahmet Mümtaz Taylan

Atakan Çelik

Erdem Baş

Ersin Korkut

Güven Kıraç

Ekin Türkmen

Ata Demirer

Mahir İpek