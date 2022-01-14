Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kim? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu, oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmini izleyecek olanların merak ettiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları kimler ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti gibi konuları inceliyoruz.

Organize İşler 2, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. Asım Noyan yıllarca söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.

Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.