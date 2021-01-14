Organik ürünlerini Şırnak'tan ülkenin her köşesine gönderiyor
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Organik ürünlerini Şırnak'tan ülkenin her köşesine gönderiyor

14.01.2021 08:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:35
Organik ürünlerini Şırnak'tan ülkenin her köşesine gönderiyor

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde Dilber Ürek (23), evde hazırladığı turşu, reçel ve erişte dahil 50'ye yakın ürünü eşinden de destek alarak, açtığı iş yerinde satmaya başladı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde Dilber Ürek (23), evde hazırladığı turşu, reçel ve erişte dahil 50'ye yakın ürünü eşinden de destek alarak, açtığı iş yerinde satmaya başladı. Sosyal medya üzerinden de satış yaptığını söyleyen Ürek, "Aldığım siparişleri kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorum. Kendi yaptığım ürünleri satıyorum. Yöremizin tüm yemeklerini yapıyorum dedi. 

Uludere ilçesinde yaşayan Dilber Ürek, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla evde turşu, reçel ve erişte gibi ürünler yaparak, çevresine satmaya başladı. Ürünleri beğenilen Ürek, işini büyütmeye karar verdi. Geçici işlerde çalışan eşi Hüseyin Ürek'ten de destek alan Dilber Ürek, ilçe merkezinde bir iş yeri açtı. Ürek, burada köylerden aldığı organik meyve ve sebzelerden yaptığı 50'ye yakın ürünü müşterilerin beğenisine sunmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından da paylaştığı ürünlerinden sipariş de almaya başlayan Ürek, ürünlerini kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladı.

'İŞLERİ DAHA DA BÜYÜTMEK İSTİYORUM'

Hiçbir yerden destek almadan iş yeri açtıklarını dile getiren Ürek, şunları söyledi:

"Turşu ve kahvaltılıklar hazırladım. Menengiç, erişte, reçel gibi ürünleri yapıp, satıyorum. Yöremizin tüm yemeklerini yapıyorum. Eşimin desteğiyle bu iş yerini açtım. Ülkenin dört bir yanına kargoyla gönderiyorum. Maddi anlamda fazla bir gücüm olmadığı için ancak bu kadar üretebiliyorum. Maddi yönden destek alacağım bir yer olursa, işleri daha da büyütmeyi istiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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