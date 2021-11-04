Organ nakli Allah'ın sunduğu bir fırsattır

Organ bağışlaması yapıldığında öldükten sonra amel defterinin kapanmayacağını söyleyen Akpınar, "Amellerimize güvenemiyoruz. İyi amellerimiz mi çok, kötü amellerimiz mi çok bilemiyoruz. Bu Allah'ın sunduğu bir fırsattır" dedi.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak maksadıyla çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Bağcılar Belediyesi de düzenlediği bir seminerle organ nakli hakkında dini açıdan kafasında soru işareti olanlara yönelik bir seminer düzenledi. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Bağcılar Müftülüğü'nde görevli Vaize Sümeyye Akpınar, davetlilere örneklerle açıklamalarda bulundu.

Biz ölsek de amel defteri kapanmıyor

İslam'ın insan hayatı ve sağlığına çok önem verdiğini, bir insana hayat vermenin bütün insanlara hayat vermekle eş değer olduğunu vurgulayan Akpınar, "Biz ölsek de amel defteri kapanmıyor. Hayattayken veya öldükten sonra organlarımızı bağışlamak için müsaade edersek bizim amel defterimizin kapanmamasına vesile olacağız. İnsan öldüğü zaman bile hala amel defterine bir yazı yazılıyor. Amellerimize güvenemiyoruz. İyi amellerimiz mi çok, kötü amellerimiz mi çok bilemiyoruz. Aslında biraz da sağlama almanın tek yolu bu fırsatlardır. Bu Allah'ın sunduğu bir fırsattır. Birinin şifası başkasında olabilir. Organ nakli bize bu imkanı veriyor. Canımızdan can almıyorlar. Ruhumuz bedenimizden ayrıldıktan sonra bu işlem gerçekleşiyor" dedi.

Akpınar, İslam alimlerinin organ nakli konusunda kesin bir fetva verdiklerini belirtti.

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