Organ bağışının vasiyet haline getirilmesi önerisi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tutkun Talih, organ bağışının vasiyet haline getirilmesini önerdi.

Doç. Dr. Talih, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ramazan Benli, Şehir Hastanesi böbrek nakli sorumlusu Doç. Dr. Mert Ali Karadağ ile kentteki bir alışveriş merkezinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla açılan organ bağışı standını ziyaret etti.

Burada konuşan Talih, merkez olarak yaklaşık 15 aydır nakillere devam ettiklerini belirtti.

"Her organ bir hayattır" diyen Talih, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizden bu yana 7 kadavradan, 5 canlıdan nakil gerçekleştirdik. Bizim kadavra nakillerini artırmamız lazım, beyin ölümlerinden daha çok nakil çıkarmamız lazım. İnsanlar buralarda bağışta bulunuyor ama beyin ölümü gerçekleştiği zaman aileleri tarafından bağış onaylanmıyor. Burada ailelere, birinci derece yakınlara çok iş düşüyor. Burada bağış yapıldığı zaman yine ailelerin onayı gerekiyor. Farkındalık çok önemli, dinen de uygun. Yaşamak, yaşatmak güzel şey. Daha çok kadavradan nakili destekleyelim. Türkiye, dünyada en çok nakil yapan ülkelerden biri ama canlı vericide bu daha fazla. Bizim bunu kadavra olarak artırmamız lazım, batı toplumlarında kadavradan nakil daha fazla. Şu an bizde 100 nakil yapılıyorsa 10'u kadavradan. Bunu tam tersine çevirmeliyiz."

Organ naklinde zamanla yarış edildiğine dikkati çeken Talih, maksimum 72 saat içinde organların yerine ulaşması gerektiğini ifade etti.

Organ bağışında birinci derece akrabalara da çok iş düştüğünü vurgulayan Talih, "Bağışta bulunan kişilerin bunu ailelere vasiyet haline getirmesinde fayda var. Ailelerine 'Ben organlarımı bağışladım' derse aileler de bunu vasiyet kabul edip organları beyin ölümü gerçekleştikten sonra daha hızlı bağışlayabilir." diye konuştu.

Standa gelenlerin organ nakli için onay verebileceğini aktaran İl Sağlık Müdürü Benli ise "e-Nabız" üzerinden de organ bağışı yapılabildiğini hatırlattı.

Hem Erciyes Üniversitesinin hem de Şehir Hastanesi'nin organ nakli sertifikası bulunduğunu aktaran Benli, "Kadavranın ya da canlı vericinin bir hayat kurtardığını bilmemiz gerekiyor." dedi.

Stanttaki sağlıkçılar, vatandaşlara organ bağışı hakkında bilgi verdi, sorularını cevapladı.

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