Orfeus ve Eurydice hikayesine farklı yorum: Offenbach'ın 'Orfeus Cehennemde' opereti Salzburg'da
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Orfeus ve Eurydice hikayesine farklı yorum: Offenbach'ın 'Orfeus Cehennemde' opereti Salzburg'da

Yunan mitolojisinin kankan dansıyla buluştuğu Jacques Offenbach'ın ünlü opereti 'Orfeus Cehennemde' (Orphée aux enfers), Salzburg Festivali'nde sahneleniyor

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Orfeus ve Eurydice hikayesine farklı yorum: Offenbach'ın 'Orfeus Cehennemde' opereti Salzburg'da

Yunan mitolojisinin kankan dansıyla buluştuğu Jacques 'ın ünlü opereti 'Orfeus Cehennemde' (Orphée aux enfers), Festivali'nde sahneleniyor. Eserin yönetmenliğini Barrie Kosky üstlenirken ana karakterleri ise tenor Joel Prieto ve soprano Kathryn Lewek canlandırıyor.


Komedi türündeki operet, besteci Christoph Willibald Gluck'un 'Orfeus ve Eurydice' eserinin bir parodisi. Hiciv niteliği taşıyan bu versiyonda Orfeus, Apollon'un oğlu değil köylü bir keman öğretmenidir. Efsanedeki hikayenin aksine yeraltı tanrısı, karısı Eurydice'i kaçırdığı zaman ondan kurtulduğunu düşünerek mutlu olur. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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