Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yağan mevsimin ilk karıyla Çambaşı Yaylası beyaza büründü.

02.11.2019 10:35
Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yağan mevsimin ilk karıyla Çambaşı Yaylası beyaza büründü.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkili olmasıyla Çambaşı Yaylası'nda hayvancılık yapan vatandaşlar, koyun sürüleriyle birlikte yayladan dönüşleri başladı.

(Mustafa Bıyık/İHA)

Kaynak: İHA

VİDEO: Ordu'ya mevsimin ilk karı yağdı
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