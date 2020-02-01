Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan
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Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan

Samsun-Ordu karayolunda heyelan (1)ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı.

01.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:46
Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan

Samsun-Ordu karayolunda heyelan (1)

ORDU'da 'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

HABER: Nedim KOVAN-Ahmet BAYRAK/ORDU,(DHA)

Kaynak: DHA

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: Ordu samsun-ordu karayolunda heyelan
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