Ordu merkezli uyuşturucu operasyonu Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede uyuşturucu madde kullanımının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon doğrultusunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, temin ve aracılık etmek suçlarından Ordu, Samsun ve İstanbul'da bulunan 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA