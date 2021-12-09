Ordu'da zabıtalara geçit yok - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da zabıtalara geçit yok

Ordu'da zabıtalara geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da kent merkezlerinde ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı 2021 yılında 247 dilenciye müdahale edildi.

ORDU (İHA) - Ordu'da kent merkezlerinde ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı 2021 yılında 247 dilenciye müdahale edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Çağlar 2021 yılında 247 dilenciye müdahale edildiğini belirterek, "Dilencilerden 2'sine 408 lira idari para cezası kesildi. 31 dilenci üzerinden ise toplamda bin 233 lira çıktı" dedi.

Yapılan denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cevdet Çağlar, vatandaşların bu kişilerin oyununa gelmemelerini istedi.

Daire Başkanı Çağlar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2021 yılında 19 ilçemizde ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde önemli mesafe aldık. Geçmiş yıllara bakıldığında ilimizde dilencilik yapanlarda önemli azalma oldu. Biz bunu tamamen ortadan kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Ancak bu konuda bizlerin olduğu kadar vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Bu kişilere inanıp para vermemelerini talep ediyoruz. Halkımız bu duygu sömürücülerine ne kadar inanırsa o kadar sayıları artacaktır. Onun için bu insanlara inanılmamalıdır."

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halkın dini duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere karşı denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşların duyarlı olmalarını ve bu gibi şahısları Alo 153 hattına ihbar etmelerini istediler. - ORDU

Ordu'da zabıtalara geçit yok

Ordu'da zabıtalara geçit yok

Ordu'da zabıtalara geçit yok

Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında 'Pardon' diyerek serbest bıraktılar

Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar

 Ordu'da oto galeriden araç çalan 3 çocuğun İstanbul'a neden gittikleri ifadelerinde ortaya çıktı

Ordu'da oto galeriden araç çalan 3 çocuğun İstanbul'a neden gittikleri ifadelerinde ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title