Ordu'da Yeni Yılın İlk Bebeği 'Baran Alparslan'

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni yılın ilk bebeğine 'Baran Alparslan' ismi verildi.

2018 yılının geride kalmasıyla birlikte yeni yılın ilk doğan bebekleri yine yoğun ilgi gördü. Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde de yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Gürgentepe ilçesinde yaşayan Mavide ve Erkan Öztürk çiftinin 4'üncü bebekleri olan Baran Alparslan, saat 00.15'te dünyaya gözlerini açtı. Sezaryen ameliyatı ile dünyaya 4 kilo 100 gram olarak gözlerini açan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeği hastanede ziyaret ederek ailesini tebrik etti. Bebeğin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını temenni eden Vali Yavuz ve Başkan Tekintaş, Baran Alparslan bebeğe hediye altın da taktı.

Bebeğin annesi Mavide Öztürk, yeniden anne olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Yeni yılın ilk bebeğinin oğulları olduğu ve sağlıkla dünyaya geldiği için sevinçli olduklarını anlatan anne Mavide Öztürk, bebeğin 4 kilo 100 gram olarak dünyaya geldiğini de aktardı.

Baba Erkan Öztürk ise çocuklarının sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği için mutlu olduklarını söyleyerek, ilk bebek olmasının kendileri için fazla önem taşımadığını, bebeğin sağlıklı olmasından dolayı sevinçli olduklarını kaydetti. - ORDU

Kaynak: İHA