Ordu'da yaralı sığırcık koruma altına alındı
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Ordu'da yaralı sığırcık koruma altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı bulunan sığırcık koruma altına alındı.

04.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:56
Ordu'da yaralı sığırcık koruma altına alındı

'nun ilçesinde yaralı bulunan sığırcık koruma altına alındı.

Mahallesi Büyük Cami mevkisinde vatandaşlar, buldukları yaralı sığırcığı veteriner hekim Deniz Kapısız'a götürdü.

Kapısız, alt çenesinde çıkık, kanadında incinme tespit ettiği kuşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğünü aradı.

Ekiplerce teslim alınan kuş, Müdürlüğün, Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veteriner kliniğine getirildi.

Koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Kaynak: AA
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