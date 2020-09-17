Ordu'da torpilin kavanozda patlatılması sonucu 3 çocuk yaralandı
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Ordu'da torpilin kavanozda patlatılması sonucu 3 çocuk yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yakarak cam kavanoza koydukları torpilin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Ordu'da torpilin kavanozda patlatılması sonucu 3 çocuk yaralandı
17.09.2020 18:05 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:08

Ordu'nun Ünye ilçesinde yakarak cam kavanoza koydukları torpilin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta, A.A.B. (14), Y.D. (15) ve A.E.Ç. (11), oyun amacıyla yaktıkları torpili cam kavanoza koydu.

Kapağı kapatılan kavanozun içindeki torpilin patlaması sonucu A.A.B, Y.D. ve A.E.Ç, kırılan cam ve torpil parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çocuklar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan A.A.B. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine, Yunus D. ise Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Hacer Öztürk
Hacer Öztürk
AA Editörü
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