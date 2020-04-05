Ordu'da TIR devrildi, sebzeler yola saçıldı ORDU'nun Altınordu ilçesinde devrilen sebze yüklü TIR'ın şoförü Hasan Okur yaralandı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde devrilen sebze yüklü TIR'ın şoförü Hasan Okur yaralandı. Sebzeler çevreye saçılırken, karayolu ulaşıma kapandı.

Kaza, öğle saatlerinde Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun'dan Trabzon'a sebze taşıyan Hasan Okur yönetimindeki 55 E 2988 plakalı TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Dorsede yüklü tonlarca sebze yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'dan vatandaşların yardımıyla çıkarılan Hasan Okur, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yola saçılan sebzeler vatandaşlar ve görevliler tarafından toplanarak bir kenarda toplandı. Polis ekipleri vatandaşları koronavirüs salgınına karşı uyararak, sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyardı.

Kapanan karayolu, sebzelerin toplanmasının, TIR'ın da çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA