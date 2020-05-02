Ordu'da ticari taksiler için yeni karar
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Ordu'da ticari taksiler için yeni karar

Ordu'da ticari taksiler için yeni karar
02.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:55

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca ticari taksi şoförleri hakkında yeni bir karar alındığı belirtildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca ticari taksi şoförleri hakkında yeni bir karar alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, 1 Nisan tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurul kararında Ordu Şoförler Odası Başkanlığı tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde faaliyet gösteren ticari taksilerin bağlı oldukları duraklara göre ikiye bölünerek dönüşümlü olarak çalışmasına dair karar alındığı hatırlatıldı. Ancak mevcut süreç içerisinde, ticari taksilerde 65 yaş üzeri şoförlerin çalışmadığı ve hastalık gibi sebepler dolayısıyla taksi duraklarında zaman zaman taksi bulunamadığına dikkat çekilen açıklamada, "Ticari taksiler ile ulaşımında sorunlar yaşadığı görülmektedir. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, ticari taksiler ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda, Ordu ili sınırları içerisinde, taksi şoförlerinin her türlü sağlık ve hijyen kurallarına riayet etmesi şartıyla, 3 Nisan saat 24.00 itibariyle sonlandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

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