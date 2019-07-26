Ordu'da tarım aracı denetimi

Ordu'da pat-pat olarak tabir eden tarım araçları denetlendi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, pat-pat diye tabir edilen tarım araçları ile ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek maksadıyla denetim faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, yapılan denetimde bazı pat pat sürücülerine idari para cezasının uygulandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere imal edilen pat-pat diye tabir edilen tarım araçları ile vatandaşlarımızın özellikle şahıs taşıma maksatlı karayoluna çıkmalarını engellemek, ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek maksadıyla, Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında denetimlerde bulunulmuştur. Yapılan denetimler sonucunda 36 pat-pat tarım aracına 'Trafik güvenliğini ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak' suçundan toplam 3 bin 888 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Kaynak: AA