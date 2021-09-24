Ordu'da sağanağın ardından yolda heyelan meydana geldi

ORDU (AA) - Ordu'nun Gölköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yolda heyelan meydana geldi.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, AA muhabirine, Ahmetli Mahallesi Direkli yolu güzergahında yağış nedeniyle heyelan olduğunu söyledi.

Yola irili ufaklı kaya parçalarının düştüğünü anlatan Uludağ, Ordu Büyükşehir ve Gölköy belediyeleri ekiplerinin bölgede müdahalede bulunduğunu belirtti.

Uludağ, yolun kısmen ulaşıma açıldığını, bölgeye başka bir makine daha sevk edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti.