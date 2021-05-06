Ordu'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Ünye Çevre Yolu'nun Sahilköy Mahallesi mevkisinde, Ali Yüksel (37) yönetimindeki 61 HJ 095 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan Fazlı Eyigün'e ait 55 AY 745 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Yüksel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan Yüksel'in cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

1,5 dakikada pişiyor! İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor
1,5 dakikada pişiyor! İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor
Otomobil satışlarında Renault, hafif ticari satışlarında Ford ilk sırada yer aldı
Otomobil satışlarında Renault, hafif ticari satışlarında Ford ilk sırada yer aldı
Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Satın aldığı cihazın bozuk çıkmasına sinirlenen şahıs dehşet saçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ordu'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:40:56. #1.16#

title