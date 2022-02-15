Ordu'da otomobil sürücüsü aracını antrenörün üzerine sürdü, köpek yaralandı

ORDU (İHA) - Ordu'da bir otomobil sürücüsü aracını, bir elinde köpek antrenörün üzerine sürdü, aracın çarptığı köpek yaralandı.

Olay, 8 Şubat tarihinde, Ordu Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Ordu Gençlik Merkezi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençlik merkezindeki yetkililer tarafından sahiplenilen ve Emre Yılmaz'ın gezdirdiği köpeğe İ.K.B yönetimindeki plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı, o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayda, 'Kaptan' adı verilen köpek yaralanırken, Emre Yılmaz ise yara almadan kurtuldu. Olay yerinden uzaklaşan otomobil sürücüsü, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Kaptan isimli Golden cinsi köpek ise, Altınordu ilçesinde bulunan bir hayvan hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Kaptan'ın operasyon ve tedavisini yapan Veteriner Hekim Burak Han Karaağaç, "Kaptan buraya trafik kazası şikayetiyle geldi. Yapılan klinik ve radyolojik muayenede sağ arka uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Sonrasında gerekli durum düzenlemesi yaptıktan sonra Kaptan operasyona alındı, şu anda da burada. Bir aksilik çıkmazsa da yarın taburcu edeceğiz. Talihsiz bir kaza geçirdi, bir aksilik olmazsa eski sağlığına kavuşmasını umuyoruz. Daha önce de ön kol kemiği kırılmış ve ortopedik bir operasyon geçirmiş" dedi. - ORDU