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Ordu'da Osmanlı dönemine ait eserler ele geçirildi

AA, Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da Osmanlı dönemine ait eserler ele geçirildi

Ordu'nun İkizce ilçesinde Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İKİZCE, ORDU (AA) - Ordu'nun İkizce ilçesinde Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 insan figürlü heykel, 4 sikke, 1 kemer, 1 kaşık, 1 havan tokmağı, 1 sahan ile 1 şamdan ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hayati Akçay - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Osmanlı, İkizce, Ordu, Güncel, Haber

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