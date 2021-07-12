Ordu'da Melet Irmağı, yapılan çalışmalarla cazibe merkezi olacak
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Ordu'da Melet Irmağı, yapılan çalışmalarla cazibe merkezi olacak

Ordu'da Melet Irmağı, yapılan çalışmalarla cazibe merkezi olacak
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'da Melet Irmağı, yürütülen ıslah, çevre düzenlemesi ve ada çalışmalarının ardından yeni cazibe merkezi konumuna getirilecek.

Ordu'da Melet Irmağı, yürütülen ıslah, çevre düzenlemesi ve ada çalışmalarının ardından yeni cazibe merkezi konumuna getirilecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 75. Şube Müdürlüğünce, kentin en uzun ve en büyük ırmağı olan Melet'te değişim dönüşümün devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin, ırmakta bir yandan ıslah bir yandan da ada yapım çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, söz konusu çalışmaların bitirilmesinin ardından ırmak, yeşil alanlar, rekreasyon alanları, yürüyüş yolları ve parklarla zenginleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in çalışmaları yerinde incelediği ifade edildi.

Başkan Güler, Melet'in güzelleşmeye başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ordu'muz için çok güzel bir turistik bölge haline gelecek olan Melet Irmağı'nda Büyükşehir Belediyemiz ve DSİ 75. Şube Müdürlüğünce yapılan değişim ve dönüşüm çalışmalarımızı yerinde inceledik. Yürüttüğümüz ıslah, çevre düzenlemesi ve ada çalışmasıyla Melet'in Karadeniz'e döküldüğü alanı Ordu'ya yakışır bir görünüme kavuşturmaya çok az kaldı. Gece gündüz demeden kapsamlı bir çalışma yürüten ekiplerimize işlerinde kolaylıklar diliyor, ilimize kazandıracağımız bu özel ve güzel alanın hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Ordu'da Melet Irmağı, yapılan çalışmalarla cazibe merkezi olacak
Ordu'da Melet Irmağı, yapılan çalışmalarla cazibe merkezi olacak
Ordu'da Melet Irmağı, yapılan çalışmalarla cazibe merkezi olacak
Ordu'da Melet Irmağı, yapılan çalışmalarla cazibe merkezi olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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