Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
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Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ordu'da bu geceden itibaren maskesiz maske takma zorunluluğu getirildi. Böylelikle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
22.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:08

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ordu'da, bu geceden itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, kent genelinde bu gece saat 24.00'ten itibaren maske kullanmak zorunlu oldu.

KURALI İHLAL EDENLERE 900 TL PARA CEZASI VERİLECEK

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 22.06.2020 tarih ve 85 Sayılı Kararı ile ilimiz genelinde 22.06.2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren, vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada, maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği belirtildi.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Öte yandan, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi. Maske kullanımının zorun olduğu iller şu şekilde:

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

Kaynak: DHA

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