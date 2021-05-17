Ordu'da kayıp kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da kayıp kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu

Ordu'da kayıp kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu.

Ordu'da 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ile jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, şahsın ölü olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede cesedin, 3 gündür haber alınamadığı için ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Sefa Demir'e ait olduğu tespit edildi.

Demir'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Feyza Aktan Özcan Deniz Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da kayıp kişinin cesedi ırmak kenarında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 16:04:00. #1.14#

title