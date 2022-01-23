Otomobiliyle drift yapan sürücüye 11 bin 375 lira ceza - Haberler
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Otomobiliyle drift yapan sürücüye 11 bin 375 lira ceza

AA - Haberler | Güncel

Ordu'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 11 bin 375 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ordu'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 11 bin 375 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Çatalpınar ilçe girişindeki yol üzerinde drift yapan aracın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin tespit ettiği araç trafikten men edilirken, sürücüye 11 bin 375 lira ceza idari para cezası uygulandı.

Konuya ilişkin Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan araç görüntüsüyle ilgili jandarmamızca araç trafikten men edilmiş, şahsa drift yapmaktan 9 bin 125 lira, abartı egzoz takılı olduğundan 1823 lira, aracın yayları kesik olduğundan 427 lira olmak üzere toplamda 11 bin 375 lira para cezası uygulanmıştır."

Otomobiliyle drift yapan sürücüye 11 bin 375 lira ceza

Otomobiliyle drift yapan sürücüye 11 bin 375 lira ceza

Otomobiliyle drift yapan sürücüye 11 bin 375 lira ceza

Otomobiliyle drift yapan sürücüye 11 bin 375 lira ceza

AA - Son Dakika Haberleri

Para Cezası, Çatalpınar, Hisarcık, Ordu, Güncel, Haber

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