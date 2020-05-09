Ordu'da kardan kapalı yollar açılıyor
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Ordu'da kardan kapalı yollar açılıyor

Ordu'da kardan kapalı yollar açılıyor
09.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:18

Ordu'da kardan kapalı yollar açılıyorORDU'da kış aylarında yağan kar nedeniyle yüksek kesimlerde kapanan yollar ulaşıma açılıyor.

Ordu'da kardan kapalı yollar açılıyor

ORDU'da kış aylarında yağan kar nedeniyle yüksek kesimlerde kapanan yollar ulaşıma açılıyor. Ekipler yer yer 5 metreye ulaşan kar yığınları arasında zorlu bir çalışma yürütüyor. Ordu'da kış aylarında yağan karla yüksek kesimlerin yolları ulaşıma kapandı. Bahar ayları ile birlikte belediye ekipleri, Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kardan kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekipler yer yer 5 metreye ulaşan kar yığınları arasında zorlu bir çalışma yürütüyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, mayıs ayı olmasına rağmen karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, '2 bin rakımlı Çambaşı Yaylamızın etrafında bulunan eşsiz güzelliğe sahip obalarımızın yolları Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyemizin ortak çalışmasıyla hızla açılıyor. Baharın gelişiyle birlikte yaylacıların obalarına ulaşmaları için sürdürülen yol açma çalışmalarında kar yığınlarının kalınlığı yer yer 5 metre yüksekliği geçiyor. Tüm yaylacılarımıza yeni yayla sezonunun hayırlı olmasını, bereketli geçmesini diliyor, özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.

Ordu'da kardan kapalı yollar açılıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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